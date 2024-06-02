“شوف اسمك هسه”..نتائج السادس ابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجناresults.mlazemna

NOUR تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“شوف اسمك هسه”..نتائج السادس ابتدائي 2024 الدور الاول موقع نتائجناresults.mlazemna

يبحث الكثير من أولياء من الأمور والطلبة والطالبات بحالة ترقب شديدة عن النتيجة الخاصة بنتائج السادس الابتدائي 2024، وذلك بعد تأخر الجهات المسؤوله و وزارة التربية العراقية في الإعلان عن النتيجة الخاصة بالسادس الإبتدائي مما أثار جدلا بين الطلبة لذلك قامت الجهات المختصة بالإعلان عن أن سبب تأخير إعلان نتيجة السادس الإبتدائي هو كثرة عدد الطلاب في تلك المرحلة الدراسية الهامة وأيضا بسبب مراجعه الأوراق الخاصة بالامتحان بكل حرص وتدقيق، وتم الاعلان من قبل الجهات المختصه أنه سوف تقوم وزارة التربية بالإعلان عن النتيجة الخاصة بالسادس الإبتدائي فور الاعلان عن الإنتهاء من تصحيح جميع الأوراق ومراجعتها في أقرب وقت ممكن

نتائج السادس ابتدائي 2024

قامت وزارة التربية في العراق بالإعلان عن أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة نتائج السادس الإبتدائي في أقرب وقت ممكن بعدما تتم عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها من قبل المراقبين، وسوف تقوم الوزارى بإعلان النتيجة على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، كما قامت الوزارة بالتنبيه على جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات ومواقع التواصل المختلفة وأنه في حالة ظهور النتيجة سوف تكون النتيجة من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية.

رابط استعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024

اعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية معرفة الطالب نتائج السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عن طريق بعض الخطوات نوضحها فيما يلي:

  • أولا: الولوج إلى منصة نتائجنا الالكترونية.
  • ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.
  • ثالثاً:اختيار نتائج السادس الابتدائي من القائمة الرئيسية.
  • رابعا: كتابة البيانات الخاصة بالطالب وسوف يقوم الموقع تلقائيا بعرض النتيجة الخاصة بالطالب مع امكانية طباعة الايصال الخاص بالنتيجة والاحتفاظ به.
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