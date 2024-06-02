استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم 2024 عبر موقع نتيجة نت ومديرية التعليم للمحافظة

في خطوة مهمة ومنتظرة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من العام 2024 في عدة محافظات، وتشمل هذه المحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، والمنيا، تم إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للفصل الدراسي الثاني، والآن يمكن لأولياء الأمور البحث عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس. ومن المتوقع أن يكون طلاب تلك المحافظات في حالة من الحماس والقلق لمعرفة نتائجهم، وتأتي باقي المحافظات تبا، على رأسها محافظة المنوفية، حيث لم تتم الإعلان عن نتائجها بعد وتظل منتظرة خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الثالث في محافظة المنوفية فور اعلان النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أو من خلال موقع نتيجة نت المتخصص لعرض نتائج المراحل التعليمية في مصر، ولكي تتمكن من الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها على موقع مديرية التربية لمحافظة المنوفية اتبع الخطوات التالية:

يمكنك الدخول إلى موقع محافظة المنوفية الإلكتروني من خلال الرابط هنا. ثم ستظهر لك العديد من الرموز، اختر ” المرحلة الإعدادية”. ثم اختر السنة الثانية للمرحلة الإعدادية والفصل الدراسي الثاني. بعد إكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة، انقر على زر “البحث”. عند النقر يظهر أمامك تقرير الطالب موضحًا الدرجات التي حصل عليها في كل مادة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني

تزايد البحث حول موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادي بمحافظة المنوفية، حيث قال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ان اعلان النتيجة يقترب بشكل كبير، وأشار الفولي إلى ان عمليات رصد الدرجات تقترب من الانتهاء، وسيتبعها مراجعة نهائية قبل عرض النتيجة على المحافظ للاعتماد الرسمي والاعلان عنها بشكل نهائي. يترقب الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان الهام بفارغ الصبر، في انتظار معرفة النتائج التي تعكس جهودهم وتحدياتهم خلال العام الدراسي.