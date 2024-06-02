أحداث مشوقة.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية ودون أي تشويش، 2024 التى تقوم بنقل حلقات المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان بن أرطغرل، حيث يريد متابعي ومحبي مسلسل “قيامة عثمان” ، معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل. وتسعى قناة الفجر الجزائرية باستمرار إلى تطوير عروضها، وتقوم بدبلجة المسلسلات التركية إلى اللغة العربية بجودة عالية، وفي السطور التالية، سنوضح التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية لمتابعي مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الحلقة رقم 163.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة قيامة عثمان:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عبر جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية، وذلك لمتابعة الحلقة رقم 162 من المسلسل التركى الشهير قيامة عثمان بن أرطغرل وذلك من خلال التردد التالى:

اسم القمر: النايل سات

تردد قناةالفجر: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ترد قناة الفجر الجزائرية علي العرب سات

تردد قناةالفجر: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل “قيامة عثمان” يوم الخميس من كل أسبوع، وعرض المسلسل يكون في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة،و بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يكون العرض في تمام الساعة 11:30،و في الجزائر، يكون العرض في تمام الساعة 8:30 مساءً،و بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بإعادة عرض المسلسل في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ويتم ترجمة حلقات مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل الى اللغة العربية.