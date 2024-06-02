نزلها وابدأ البطولات.. كيفية تحميل لعبة بيس 2024 eFootball pes لجميع الهواتف الأندرويد بالتحديث الأخير

يرغب الكثير من الأشخاص في تحميل لعبة بيس 2024 حيث تعد هذه اللعبة من أهم ألعاب كرة القدم التي يعشقها الكثير من الأشخاص، وذلك لأنها توفر إمكانية اللعب مع الأصدقاء والدخول في المباريات التنافسية، ويمكنك أن تقوم بتحميل هذه اللعبة على هواتف الأندرويد والأيفون أيضا، كما يمكنك أن تقوم بتحميلها على أجهزة الكمبيوتر والاستمتاع بالحصول على الكوينز المجانية عند اللعب بشكل يومي، وسوف نوضح لكم في ذلك المقال طريقة تحميل هذه اللعبة.

تحميل لعبة بيس 2024

يمكنك تحميل لعبة بيس 2024 على هواتف الأندرويد من خلال محرك البحث جوجل الموجود على هاتفك، أو عن طريق متجر جوجل بلاي:

الضغط على متجر goole play من على هاتفك المحمول.

كتابة اسم اللعبة efootball bess سوف تظهر اللعبة مباشرة قم بالضغط على كلمة تثبيت.

سوف تستغرق عملية التحميل لمدة ثواني قليلة.

قم بفتح اللعبة وإتباع الخطوات حتى تقوم بإنشاء حساب شخصي على اللعبة، وتحصل على الكوينزات المجانية.

طريقة تحميل فوتبول بيس على الأيفون

نوضح تحميل لعبة بيس 2024 على هاتف الأيفون وذلك عبر متجر آبل ستور، وهذه هي خطوات التحميل:

الدخول على متجر آبل ستور من على سطح الهاتف، ثم كتابة اسم اللعبة في شريط البحث.

بعد اكتمال عملية التحميل، هناك عدة خطوات قم بإتباعها بالترتيب حتى تقوم بتشغيل اللعبة بالكامل.

وبذلك يمكن لعبة المباريات وشراء الأحذية والملابس الرياضية عند الحصول على الكوينز مجانا.

مواصفات لعبة بيس efootball pes

تتمتع لعبة فوتبول بيس بالعديد من المواصفات والمزايا يمكنك الاستمتاع بها عند تحميل لعبة بيس 2024 وهي كالتالي: