اليوم السابع.. ظهور رابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع “نتيجة نت”

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ‏الترم الثاني 2024 في حالة من القلق ‏للاطمئنان على مستقبلهم حيث تعد هذه المرحلة الدراسية مهمة جدا للانتقال إلى مرحلة دراسية أخرى وهي مرحلة الثانوية العامة لذلك ارتفع البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية وذلك بعد أن قامت عدد من المحافظات بالإعلان عن النتيجة ‏والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

‏أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن الانتهاء رسميا من عمليات تصحيح اوراق طلاب الصف الثالث الإعدادي ليتم اعتماد النتيجة مباشرة من قبل المحافظ والإعلان عنها خلال الساعات القادمة ‏‏حيث تتم عمليات التصحصح داخل لجان خاصة واتاخذ الحذر والدقة لتجنب الاخطاء وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم عرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية على محافظ الإقليم ‏ليتم الإعلان عن العشرة الأوائل عقب اعتمادها مباشرة وبعدها سوف يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي للتعليم الاساسي التابع لمحافظة القليوبية حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة.

‏رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 القليوبية ‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة القليوبية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: