خطوة بخطوة… طريقة تحميل الواتس اب الذهبي الاصدار الاخير 2024 واهم المزايا

طريقة تحميل الواتس اب الذهبي الاصدار الاخير 2024 يُعد واحدًا من أبرز التطبيقات المتاحة حاليا، حيث يتميز بمجموعة واسعة من المميزات والخصائص التي تجعله محببا لدى معظم المستخدمين، يعد هذا التطبيق نسخة مطورة من واتس آب العادي متوفر به ميزات إضافية تُعزز من تجربة المستخدم.

بمجرد تنزيل التطبيق يمكن الاستفادة من ميزات غير متوفرة في نسخة واتس آب العادية مثل ميزة الرد التلقائي التي تتيح للتطبيق الرد على الرسائل تلقائيا، بالإضافة إلى خاصية الرسائل الجماعية التي تمكنك من مشاركة رسالة واحدة مع مجموعة من الأشخاص في وقت واحد.

طريقة تحميل الواتس اب الذهبي الاصدار الاخير 2024

لتحميل التطبيق الجديد لـ واتس آب على هواتف آيفون يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متجر التطبيقات App Store على جهاز آيفون الخاص بك. استخدم ميزة البحث المتوفرة في الأعلى للعثور على التطبيق الجديد “واتس آب”. بعد العثور على التطبيق، انقر على زر التثبيت لبدء تنزيل التطبيق على جهازك. انتظر حتى يكتمل تنزيل وتثبيت التطبيق على هاتفك. بعد اكتمال التثبيت، انتقل إلى شاشة الرئيسية لجهازك حيث يمكن العثور على أيقونة واتس آب الجديدة. افتح التطبيق واتبع الخطوات اللازمة لإعداد حسابك وتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب بالفعل، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.

بعد اتباع هذه الخطوات ستتمكن من استخدام التطبيق الجديد واتس آب على هاتفك الآيفون بكل سهولة ويسر.

الفرق بين تطبيق واتساب الأصلي والذهبي

التطبيق الجديد لـ واتس آب المعروف بـواتس آب الذهبي يأتي ببعض الاختلافات عن التطبيق الأصلي وهنا نلقي نظرة على الفروقات بينهما: