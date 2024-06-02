انطلاق قوية.. مواعيد عرض مسلسل مفترق الطريق على منصة شاهد Vip

أعلنت منصة شاهد VIP عن مواعيد عرض مسلسل مفترق الطريق الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما العربية بما في ذلك هند صبري – إياد نصار – وماجد المصري.

حددت منصة شاهد VIP يوم 2 يونيو تاريخ انطلاق عرض مسلسل مفترق طرق وقد قامت بنشر برومو تشويقي يبرز فيه الفنان ماجد المصري مرفقة بتعليق يتحدث عن العمل بأسلوب جذاب وملهم في كل طريق هناك مغامرة وفي كل مغامرة يمكن أن تكون نهاية جميلة لطريق.

مواعيد عرض مسلسل مفترق الطريق

يتناول المسلسل الذي يعتبر نموذج جديد من الدراما في المنطقة قضايا قانونية ومحاكمات، حيث تتعرض السيدة أميرة لصدمة كبيرة بعد مرور 15 عام من التفاني في رعاية أسرتها تتلقى صدمة من زوجها يعدّ مدمر لحياتها العائلية والمهنية إذ يواجه اتهامات ثقيلة تهدد مكانته العامة وتهتز بناؤها الزوجي والأسري.

تبرز صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم مُفانية حيث تظهر قدرتها على تحمل الضغوط المفاجئة، وتحمل المسؤوليات المتزايدة التي تنحصر فيها تخوض أميرة رحلة عاطفية ونفسية عميقة تتطلب منها إعادة اكتشاف ذاتها وتقبّل التحديات التي تواجهها تتأرجح حياتها بين المفاجآت والصراعات التي تهزّ أركان حياتها وتعيد تشكيل مسارها بشكل جذري.

مسلسل مفترق طرق

كشفت مجموعة MBC عن تفاصيل مثيرة حول مسلسل مفترق طرق مؤخرا إذ جمعت الجهود مع شركة كاريزما لإنتاجه يندرج المسلسل ضمن عروض شاهد الأصلية وهو من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى يضم مجموعة من النجوم بقيادة هند صبري – إياد نصار – ماجد المصري – جمانة مراد – ونهى عابدين وآخرين.