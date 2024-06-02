مبروك 1 ثانوي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع التعليم الاساسي

ارتفع مؤشر البحث على جوجل عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 ‏قليل الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ من قبل الطلاب وأولياء الامور للحصول على النتيجة ‏وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي ‏على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها وخلال هذه المقالة سوف نوضح لكم الخطوات اللازمة تابعونا لمعرفة المزيد.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 ‏بعد الانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الطلاب للعام الدراسي الحالي 2024 وفقا إلى الجدول الزماني المحدد والذي من المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح خلال الأيام القادمة حيث تتم بشكل صارم ودقيق ‏حتى ياخذ كل طالب حقه في الدرجات ولا تجنب حدوث أخطاء كما أعلنت الوزارة عن تقديرات الطلاب لهذة السنة والتي تتمثل في الآتي:

‏‏اولاً الطلاب الحاصلين على 95% بتقدير امتياز. ‏

والطلاب الحاصلين على 85% ‏حتى 95% بتقدير جيد جدا. ‏

بينما الطلاب الحاصلين ‏على 75% حتى 85% بتقدير جيد.

‏وبالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على 60% حتى 75% بتقدير مقبول. ‏

خطوات الاستعلام عن ‏نتيجة الصف الأول الثانوي

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 ‏ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة واليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج والتي تتمثل في التالي: ‏