مبروك 1 ثانوي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع التعليم الاساسي

ارتفع مؤشر البحث على جوجل عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 قليل الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ من قبل الطلاب وأولياء الامور للحصول على النتيجة وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها وخلال هذه المقالة سوف نوضح لكم الخطوات اللازمة تابعونا لمعرفة المزيد.
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 بعد الانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الطلاب للعام الدراسي الحالي 2024 وفقا إلى الجدول الزماني المحدد والذي من المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح خلال الأيام القادمة حيث تتم بشكل صارم ودقيق حتى ياخذ كل طالب حقه في الدرجات ولا تجنب حدوث أخطاء كما أعلنت الوزارة عن تقديرات الطلاب لهذة السنة والتي تتمثل في الآتي:
- اولاً الطلاب الحاصلين على 95% بتقدير امتياز.
- والطلاب الحاصلين على 85% حتى 95% بتقدير جيد جدا.
- بينما الطلاب الحاصلين على 75% حتى 85% بتقدير جيد.
- وبالنسبة إلى الطلاب الحاصلين على 60% حتى 75% بتقدير مقبول.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة واليكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج والتي تتمثل في التالي:
- أدخل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية من خلال هذا الرابط.
- ثم قم بالنقر على ايقونة مرحلة الثانوية العامة.
- بعدها قم بتحديد الصف الخاص بالطالب وهو الصف الأول الثانوي.
- ثم أدخل الرقم القومي للطالب.
- ثم أدخل اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
- وللحصول على النتيجة اضغط على خانة عرض النتيجة.
- وانتظر حتى تظهر النتيجة أمامك على الشاشة بالدرجات والمجموع .