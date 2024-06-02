موت يعقوب ح 163… مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة على قناة الفجر الجزائرية

مع زيادة البحث المتزايد حول مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 باللغة العربية، يسعى الجمهور إلى معرفة المنصات والقنوات التي تنقله بالترجمة العربية في هذا السياق سنقدم لكم في الفقرات التالية كل التفاصيل المتعلقة بـ توقيت عرض المسلسل وإعادته على القنوات المحددة.

مسلسل قيامة عثمان يعتبر واحدا من أبرز المسلسلات التركية التي تحظى بشعبية هائلة، حيث يتزايد الاهتمام به يوما بعد يوم ويشهد مؤشرات بحث متزايدة يمكنك الآن متابعة أحداثه بجودة عالية وبشكل حصري على قناة الفجر الجزائرية ومنصة قصة عشق.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من بين أبرز المسلسلات الشهيرة والمحبوبة حالياً في تركيا والعالم العربي يحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور التركي والعربي على حد سواء، حيث تجمع القصة بين الإثارة والتشويق والتاريخية.

تتميز هذه السلسلة بقصتها العظيمة التي تروي سيرة عثمان، الابن الأصغر أرطغرل الذي واجه تحديات كثيرة وحروب مع الصليبيين والدول المجاورة بتصميمه وشجاعته نجح عثمان في تحويل بلاده من حالة الضعف والفوضى إلى دولة قوية وصلبة.

المسلسل يتميز أيضا بأداء الفنان التركي بوراك أوزجيفيت الذي يجسد دور عثمان ببراعة وإتقان ما يضفي على العمل جاذبية خاصة ويجعله محط أنظار الجمهور.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

مسلسل المؤسس عثمان يعرض على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى عرضه على قناة الفجر الجزائرية مترجمة إلى اللغة العربية كل يوم خميس في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، كما يتم بثه على منصة قصة عشق و موقع Dailymotion كل خميس في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان هو كالتالي:

التردد: 10796

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

أما تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل فيكون على النحو التالي: