الآن ظهرت …نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفرالشيخ 2024 بالاسم ورقم الجلوس موقع “نتيجة نت “

نتيجة الشهادة الإعدادية، محافظة كفر الشيخ للعام 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث ينتظر، أكثر من 61,000 طالب من قطاعات كفر الشيخ وقطاعي دسوق والحامول، وسط حالة من الترقب والقلق الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني، ومن خلال تصريحات مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر ، الشيخ فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة كفر الشيخ، بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 ترم ثاني:

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أعلنت أن عملية تصحيح نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2024 قد اكتملت، وتم المراجعة النهائية لجميع كرسات الإجابات، وبكل دقة حتى يتم إعطاء جميع التلاميذ حقوقهم الكاملة، مشيرين الى أن النتيجة سيتم عرضها على السيد محافظة كفر الشيخ من أجل الاعتماد الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، وسيتم عقب الاعتماد رفع النتيجة كامله عبر رابط موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عن طريق رقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 ترم ثاني.

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة كفر الشيخ يتم الذهاب الى موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي، وذلك عن طرق رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي” نتيجة نت “

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

يتم الضغط على عرض نتيجة الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني كفر الشيخ:

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ منذ قليل باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي، حيث أشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة كفر الشيخ انه تم الاعتماد الرسمي كن قبل السيد محافظ كفر الشيخ، وجارى الان إجراء رفع النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ.