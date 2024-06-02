قبل شراء ايفون ب15 Pro max تعرف على أهم مواصفات هاتف iphone 15 pro والسعر

يعد هاتفايفون 15 برو ماكس من أحدث الإصدارات التي أطلقتها شركة آبل العالمية في الفترة الأخيرة يحتوي هذا الهاتف على مواصفات وميزات عديدة تُعَد الأحدث في عالم التكنولوجيا، مما يجعله واحدًا من أبرز الهواتف الذكية المتاحة في السوق ونتيجة لذلك، حقق نسبة مبيعات مرتفعة في هذا المحتوى، سنستعرض تفاصيل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مواصفاته التي تضعه في موضع المنافسة مع العديد من الهواتف الذكية الأخرى.

مزايا وعيوب الإصدار الجديد من هاتف آيفون 15 برو ماكس

يتميز هاتف آيفون 15 برو ماكس بالكثير من المزايا، ومن أهمها:

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وراقٍ، ويأتي بألوان ملفتة للنظر ومواد تصنيع ذات جودة عالية.

هاتف يحتوي على طبقة حماية من سيراميك شيلد تقاوم الماء والغبار.

توجد مكبرات صوت خارجية بتقنية الستيريو تنتج صوتاً عالي الجودة.

تتميز شاشة الهاتف بدقة فائقة وتبلغ مساحتها 6.1 بوصة.

تتميز شاشة الهاتف بدقة فائقة وتبلغ مساحتها 6.1 بوصة. يتضمن الهاتف معالجًا يضمن أفضل أداء.

الهاتف مزوّد بكاميرا ذات جودة ممتازة ودقة مرتفعة.

عيوب هاتف ايفون 15 برو ماكس

على الرغم من الفوائد العديدة التي يتميز بها هاتف آيفون 15 برو ماكس، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، ومنها ما يلي:

لم تتوفر نسخة بسعة 128 جيجابايت من الهاتف، حيث إن الحد الأدنى للسعة المتاحة هو 256 جيجابايت، وهذا يدل على أن سعر الهاتف سيكون أعلى من الإصدار السابق.

أصبح الهاتف الآن أكثر عرضة للتلف مما كان في الماضي.

لا يمكن تركيب بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الهاتف.

لا يوجد شاحن في علبة الهاتف.

سعر هاتف iphone 15 pro

سعر هاتف أبل آيفون 15 برو في مصر هو 58500 جنيه لدى متجر دبي فون.