“هسّـــه results.mlazemna“ الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق عبر نتائجنا

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الطرق التي يمكن من خلالها لهم الإطلاع على نتائج الثالث متوسط بعد الانتهاء من الاختبارات وتصحيح الامتحانات ورصد درجاتها، ولذلك أوضحت الوزارة أنها سوف تقوم بالإعلان عن النتائج وطرق الاستعلام عنها فور أن يتم الانتهاء من الامتحانات وتصحيحها، وتنوه الوزارة على أولياء الأمور والطلاب عدم استخدام المواقع غير الرسمية تجنباً لحدوث أي أخطاء في نتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق عبر نتائجنا

اقترب الإعلان عن نتائج الثالث متوسط والذي سوف يكون مباشرة بعد انتهاء خوض الطلاب الامتحانات وتصحيح تلك الامتحانات، ومن المقرر أن ينتهي جميع الطلاب من اختباراتهم في أول أسبوع من شهر يونيو القادم، ومن ثم تبدأ عملية تصحيح الامتحانات والتي سيتم القيام عليها فريق متخصص تم تعينه من قبل الوزارة نتيجة حرصها على توفير الدقة في درجات الطلاب حتى يحصل كل طالب على النتيجة التي يستحقها، كما أن عملية التصحيح ستتم بشكل إلكتروني لمزيد من الأمانة والدقة، وسيتم رفع النتائج بعد ذلك على واحد من المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث

كما ذكرنا أنه سيتم رفع درجات الطلاب على أحد المواقع الرسمية والتي من بينها منصة نتائجنا، ولذلك يمكن للطلاب بعد ظهور النتيجة أن يستعلموا عنها من خلال إتباع الخطوات التالية: