عروض مكتبة جرير على الهواتف العالمية .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف samsung s23 ultra

تقدم مكتبة جرير الشهيرة في المملكة العربية السعودية عروض وخصومات رائعة على أشهر أنواع الهواتف الذكية من بين أبرز هذه العروض، هناك خصم بقيمة 1300 ريال سعودي على هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra في هذا المقال، سنستعرض لكم أهم المواصفات المتعلقة بهذا الهاتف المميز وعرض مكتبة جرير عليه.

مواصفات سامسونج جلاكسي اس 23 الترا

شبكات الاتصالات من النوع الجيل الثاني (2G)، والجيل الثالث (3G)، والجيل الرابع (4G)، والجيل الخامس (5G).

المواد المستخدمة في تصنيع الجهاز تتضمن الزجاج المقوى بجوريلا والإطار المصنوع من الألومنيوم.

الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وتبلغ مساحتها 6.8 بوصة ودقتها 1440×3088 بكسل.

كاميرا السيلفي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية مزودة بأربع عدسات، وكل عدسة منها تتمتع بدقة خاصة بها وهي:

الأولى وهي الرئيسية بدقة 200 ميجا بكسل.

الثانية 10 ميجا بكسل.

الثالثة 10 ميجا بكسل.

الرابعة 12 ميجا بكسل.

يتوفر الهاتف بخيارات متعددة لذاكرة التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية، وتشمل الخيارات التالية:

يضم الهاتف ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجا بايت.

كما يأتي مع وحدة تخزين صلبة بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

كذلك يضم قرصًا صلبًا بسعة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

كما أن سعة تخزين الهاتف تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت.

عرض مكتبة جرير على هاتف samsung s23 ultra

يتساءل العديد من الأشخاص المهتمين بالهواتف الذكية حول عروض مكتبة جرير على هاتف Samsung Galaxy S23، حيث يشمل العرض خصماً بقيمة 1300 ريال سعودي من سعر الجهاز وبعد الخصم، يصبح سعر النسخة التي تحتوي على سعة تخزين 256 جيجابايت 3390 ريال سعودي بدلاً من 4520 ريال سعودي.