تشهد أسعار الأضاحي في الجزائر 2024 وسعر كباش و أضحيات العيد بعد تحديث الأسعار إقبالًا كبيرًا في هذا الوقت من كل عام هجري لاقتراب عيد الأضحى المبارك إعادة الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات واقتداءًا بسيدنا إبراهيم علية الله وامتثالًا لأمر الله عز وجل نذبح الأضحية بعيد الأضحى، وبالرغم من كل محاولات الدولة لتوفير الأضاحي كإستراد الأغنام من رومانيًا إلا أن هناك نقص واضح في أعداد الأضاحي لهذا العام ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار العلف الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا الفترة الأخيرة مما أدى إلى ترد المربين لهذه المهنة.

أسعار الأضاحي في الجزائر 2024

نظرًا لزيادة البحث مؤخرًا عن سعر الأضاحي بالجزائر لعام 2024 سوف نستعرض لكم أسعار الأضاحي الحالية خلال الأسطر القليلة التالية مع العلم أنه يتوجب شراء الأضاحي خلال هذه الأيام وذلك لأن الأسعار الحالية تتضاعف ثلاث مرات قبيل عيد الأضحى المبارك وإليكم الأسعار الحالية:

تتراوح أسعار البقر للأضاحي من 200 ألف دينار جزائري إلي 400 ألف دينار جزائري.

كما يتراوح سعر الكبش من 40 ألف دينار جزائري إلي 45 ألف دينار جزائري.

ويتراوح سعر خروف العيد من 38 إلي 40 ألف دينار جزائري.

وأصبح سعر الجدي يتراوح بين 20 إلي 30 ألف دينار جزائري.

أسعار الأضاحي بالكيلو الجزائر 2024

ونظرًا لارتفاع أسعار الأضاحي بالمقارنة بأسعار الأعوام السابقة فهناك من لا يستطيع شرائها بتلك الأسعار وسوف يلجأ إلى شراء اللحوم فقط وخلال هذه المقالة سوف نعرض لكم بالأسطر القادمة أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى المبارك: