أهم ما يميز الواتساب الذهبي الجديد.. إضافات جديدة في WhatsApp Gold هتذهلك في آخر إصدار 2024

تم إصدار نسخة معدلة ومتقدمة من تطبيق واتساب الذهبي والتي تضم مجموعة من الميزات الجديدة بالإضافة إلى الميزات الأساسية في واجهة المستخدم حظي هذا الاصدار بشهرة كبيرة في البلدان العربية بسرعة وأصبح الخيار الأول للمستخدمين نظرا للفوائد التي يوفرها يعتبر واتساب الذهبي أول نسخة مطورة من واتساب بلس حيث تم تطويرها لتحسين الأداء وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين.

إضافات جديدة في WhatsApp Gold

يتميز واتساب الذهبي الإصدار الأحدث 2024 بمجموعة من الميزات التي تعزز تجربة المستخدم وتجعلها أكثر متعة ومن هذه الميزات نذكر ما يلي:

تحسين النسخة ضد الهكر أو الحظر.

تحديث قاعدة بيانات واتساب إلى الإصدار 2.24.7.81.

إضافة خاصية تقسيم المحادثات والمجموعات إلى فئتين.

يمكن سحب مربع الدردشة إلى أي جهة تسهيل الوصول إلى الخيارات بشكل أسرع.

البصمة يمكن استخدامها للسيطرة على واجهة المستخدم.

تعديل الرموز والأنماط ونقلها من قسم النمط.

إضافة خطوط جديدة مع امكانية معاينتها قبل التطبيق.

حل مشكلة عدم تثبيت التطبيق والمشاكل الأخرى التي كانت موجودة في الإصدار السابق.

ما الجديد واتساب الذهبي 2024 الإصدار الأخير؟

في الإصدار الجديد يوجد عدة خصائص تجعله النسخة الأفضل من واتساب الذهبي مما يتيح له المنافسة بشكل قوي ومن بين أبرز مميزاته تذكر: