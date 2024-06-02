رددها لعلها مستجابة.. ادعية العشر من ذي الحجة 2024 وحكم صيامها

ادعية العشر من ذي الحجة 2024، مع اقتراب شهر ذو الحجة 1445 هجريًا / 2024 ميلاديًا، يزداد التساؤل حول فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة، والدعاء المستجاب في هذه الأيام المباركة، بالإضافة إلى معرفة أفضل الأعمال الصالحة التي يُستحب القيام بها خلال هذه الفترة.

ادعية العشر من ذي الحجة 2024

تعتبر العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم أيام السنة في الإسلام، حيث تتجلى فيها العديد من الفضائل والأعمال الصالحة التي تُقرب المسلم إلى الله ففي هذه الأيام، تتضاعف الأجور والحسنات، ويُستحب فيها الاجتهاد في الطاعات والعبادات وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر” (رواه البخاري).

الدعاء المستجاب في العشر الأوائل من ذي الحجة

الدعاء من أعظم العبادات التي تُقرب المسلم إلى ربه، وخاصةً في الأيام المباركة مثل العشر الأوائل من ذي الحجة يستحب للمسلمين الإكثار من الدعاء في هذه الأيام، حيث يُعتبر الدعاء فيها مستجابًا بإذن الله من الأدعية المستحبة: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”، و”اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا”، وغيرها من الأدعية التي تعبر عن تضرع العبد وتواضعه أمام الله.

أفضل الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة

هناك العديد من الأعمال الصالحة التي يُستحب القيام بها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، ومنها: