أحصل على دعم دائم وغير مسترد.. الضمان الإجتماعي المطور وموعد الصرف وشروط الحصول على الدعم 2024-1445

يُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في هذا المقال، سنقدم كافة التفاصيل حول برنامج الضمان الاجتماعي المطور، بما في ذلك شروط الاستحقاق، كيفية التقديم، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2024، وطرق الاستعلام عن الأهلية.

الضمان الإجتماعي المطور وشروط الحصول على الدعم 2024-1445

نضع بين أيديكم الآن شروط الحصول على دعم الضمان الإجتماعي المطور للعام الجاري 1445 حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستحقاق للحصول على الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

شروط الاستحقاق للحصول على الضمان الاجتماعي المطور تضمن ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في المملكة. يجب أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمعيشة الكريمة. يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل أو يعاني من إعاقة تمنعه من الحصول على دخل مناسب. يجب أن لا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية، ويتم التحقق من حالة الزواج بواسطة الوثائق الرسمية.

موعد صرف دفع الضمان الإجتماعي

وبعد أن تعرفنا معكم مما سبق على أحصل على دعم دائم وغير مسترد، الضمان الإجتماعي المطور وشروط الحصول على الدعم 2024-1445، ننتقل الآن إلى موعد صرف دفع الضمان الإجتماعي، حيث أنه عادةً ما يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، في حال كان هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي، بالنسبة لشهر يونيو 2024، تم صرف الدفعة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

نصل معكم الآن إلى خطوات الإستعلام عم الضمان الإجتماعي حيث يمكنك ذلك من خلال منصة دعمكم للوصول إلى منصة دعمكم الإلكترونية والقيام بعملية تسجيل الدخول، يرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الوزارة الرسمي على الرابط التالي.

3. انقر على الرابط للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول.

4. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

5. بعد تسجيل الدخول بنجاح، سيتم توجيهك إلى صفحة الرئيسية للمنصة.

6. الآن، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

7. ثم، أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك.

8. اضغط على زر تسجيل الدخول للمتابعة.

9. في حالة إدخال معلومات صحيحة، سيتم تسجيل الدخول بنجاح وستتمكن من الوصول إلى الخدمات المتاحة على المنصة.