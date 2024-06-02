قدم على وظيفتك الان.. شروط وخطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر 

تطمح العديد من الأفراد في الحصول على وظيفة مستقرة ومرموقة في القطاع الحكومي ومن بين الفرص المحببة للكثيرين هي الوظائف في قطاع الجمارك حيث تعتبر وظائف الجمارك من أهم الوظائف التي تلعب دورا حيويا في تأمين الحدود وضبط التجارة الخارجية وهي تتطلب مهارات معينة وتحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع لذلك سوف نستعرض أهمية الوظائف في قطاع الجمارك شروط وخطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر لعام 2024.
شروط التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر
للمشاركة في مسابقة الجمارك بالجزائر في عام 2024 هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها فى المتقدم من أجل الموافقة على الطلب الخاص به فمن أهم هذه الشروط :
- يجب أن تكون مواطنا جزائريا
- يجب أن تتوافق مع الشروط العمرية المحددة للمشاركة في المسابقة.
- يجب أن تمتلك شهادة تعليمية مناسبة للمسابقة المعلن عنها.
- يجب أن تكون قادرا على أداء المهام الجمركية بشكل فعال.
خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر
- التسجيل عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك للدخول الى الموقع اضغط هنا .
- يتم بعد ذلك الضغط على كلمة تسجيل دخول ثم يتم تحديد تبويب جمارك.
- من القائمة الرئيسية الموجودة أمامك يتم الضغط على مسابقة الجمارك للتوظيف.
- يتم اك ال جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع بالكامل في الحقول المخصصة لها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- يتم بعد ذلك ارسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة بالأماكن الخاصة بها.
- يتم تسديد جميع المستحقات المالية تابعة للمسابقة ثم يتم التحقق من البيانات ويتم الضغط على زر إرسال.