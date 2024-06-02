قدم على وظيفتك الان.. شروط وخطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر 

تطمح العديد من الأفراد في الحصول على وظيفة مستقرة ومرموقة في القطاع الحكومي ومن بين الفرص المحببة للكثيرين هي الوظائف في قطاع الجمارك حيث تعتبر وظائف الجمارك من أهم الوظائف التي تلعب دورا حيويا في تأمين الحدود وضبط التجارة الخارجية وهي تتطلب مهارات معينة وتحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع لذلك سوف نستعرض أهمية الوظائف في قطاع الجمارك شروط وخطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر لعام 2024.

شروط التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر

للمشاركة في مسابقة الجمارك بالجزائر في عام 2024 هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها فى المتقدم من أجل الموافقة على الطلب الخاص به فمن أهم هذه الشروط :

يجب أن تكون مواطنا جزائريا

يجب أن تتوافق مع الشروط العمرية المحددة للمشاركة في المسابقة.

يجب أن تمتلك شهادة تعليمية مناسبة للمسابقة المعلن عنها.

يجب أن تكون قادرا على أداء المهام الجمركية بشكل فعال.

خطوات التسجيل في مسابقة الجمارك بالجزائر