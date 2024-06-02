استعلم الان.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني لعام 2024

تعتبر الغرامات المرورية وسيلة لضمان الالتزام بقواعد السير والقوانين المرورية وهي جزء لا يتجزأ من نظام الحفاظ على السلامة العامة على الطرق ومع تزايد أعداد المركبات وحركة المرور الكثيفة كان لابد من تبني حلول حديثة لإدارة وتنظيم هذه الغرامات بفعالية في العراق حيث قدمت مديرية المرور العامة نظاما متطورا يمكن من خلاله الاستعلام عن الغرامات المرورية ودفعها بطرق متعددة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق

للاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يتم الذهاب لزيارة الموقع الرسمي لمديرية المرور العامة للدخول الى الموقع ا ضغط هنا .

على الموقع ابحث عن قسم الاستعلامات أو الخدمات الإلكترونية.

عند العثور على صفحة الاستعلام عن الغرامات ستجد حقلا لإدخال الرقم الألماني للسيارة.

بعد إدخال الرقم الألماني اضغط على زر استعلام أو بحث لعرض الغرامات المستحقة.

‏دفع غرامات المرور بالرقم الألماني

لدفع غرامة المرور في العراق يمكنك اتباع الخطوات التالية: