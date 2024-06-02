الله أكبر كبيرا… تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024 علي قمر نايل سات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024، يعتبر الاستماع إلى تكبيرات العيد وتشغيلها في المنازل وسيلة لإحياء هذه السنة النبوية، حيث تضفي روحًا خاصة من البهجة والسرور استعدادًا لاستقبال العيد.

تكبيرات العيد ليست مجرد طقوس دينية، بل هي فعل يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثاب من يقوم بها تسمع التكبيرات في المنازل والمساجد، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات المسلمين بعيد الأضحى، حيث تُشعر المسلمين بروحانية وبهجة العيد.

تردد قناة تكبيرات عيد الاضحي 2024

هناك العديد من القنوات التي تبث تكبيرات العيد، ويحرص المسلمون على سماعها وترديدها لما لها من أثر روحي في بث الفرح والبهجة في النفوس في ما يلي نقدم لكم ترددات بعض القنوات التي تنقل تكبيرات العيد.

تردد قناة الحج

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10922

الجودة: HD

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

تردد قناة السعودية للقرآن

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12149

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كنوز

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10728

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

يمكن للمسلمين متابعة تكبيرات العيد عبر هذه القنوات للاستمتاع بالأجواء الروحانية والاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك إعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ويمكن تشغيل هذه القنوات في المنازل والمساجد بالشكل الذي يساعد على إحياء السنة النبوية ونشر البهجة بين أفراد الأسرة والمجتمع.