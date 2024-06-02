لينك فعال.. موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لعموم محافظات العراق

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع البديل نيوز أخر المستجدات الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق 2024، حيث أصبحت تلك النتائج هي الشغل الشاغل للطلاب وأولياء الأمور حالياً بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اختباراتهم التي ستنتهي بالفعل في 5 يونيو الجاري، وأعلنت وزارة التربية العراقية أنه بمجرد انتهاء الطلاب من الاختبارات ستبدأ على الفور عمليات التصحيح والمراجعة لتعلن النتيجة في موعد أقصاه قبل عيد الأضحى المبارك.

نتائج الثالث متوسط 2024

مازالت امتحانات الصف الثالث متوسط بالعراق الدور الأول قائمة حتى تلك اللحظة، وبالرغم من ذلك فالقلق والتوتر يسطر على الطلاب وأولياء الأمور بشأن النتيجة، حيث يرغب الجميع في الاطمئنان على النتيجة ومعرفة المجموع الذي حصل عليه الطالب، وقد طمئنت وزارة التربية العراقية الطلاب بشأن النتيجة وأكدت أن أعمال التصحيح ستبدأ فور انتهاء الامتحانات لتعلن النتيجة في أقرب وقت، كما نوهت الوزارة بالتشديد على لجان الكنترول لاتباع الدقة والشفافية في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

كما أكدت الوزارة على اتباع كافة الإجراءات حتى تمر فترة الامتحانات بيسر وسهولة على الطلاب، والحد من ظهور أي مشاكل تعيق سير العملية الامتحانية.

لينك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024

وفرت وزارة التربية العراقية لينك خاص بنتائج الصف الثالث متوسط دور أول 2024، وهذا حتى يتمكن الطلاب معرفة النتيجة من البيت دون التوجه للمدارس في جميع المحافظات العراقية، ويتم استعلام النتيجة بالخطوات التالية: