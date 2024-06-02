جهز مستنداتك.. تنسيق مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية في جميع المحافظات للبنين والبنات

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية انتشرت عمليات البحث بشكل كبير حول تنسيق مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية، حيث بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث المستمر عن تفاصيل هذا التنسيق من المتوقع أن يكون التنسيق لهذا العام مشابهة للعام الماضي نظرا لتقارب نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بين السنتين في كثير من المحافظات.

تعتبر العديد من الطلاب التمريض العسكري خيارا بديلا مهما للثانوية العامة، حيث يتيح لهم فرصا مهمة في مجال العمل بعد التخرج، يعتبر التمريض العسكري واحدا من الخيارات المفضلة بين الطلاب بسبب الفرص الوظيفية الواسعة التي يقدمها بالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي والرواتب المجزية.

تنسيق مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية

في الأيام الأخيرة اشتد البحث بشكل كبير حول تنسيق مدارس التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية للطلاب والطالبات في مختلف محافظات مصر، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات خلال الساعات الماضية، من المتوقع أن يشهد التنسيق زيادة بنسبة 1% عن العام الماضي وفيما يلي التنسيق الخاص ببعض المحافظات:

محافظة القاهرة الكبرى 225 درجة.

محافظة الأسكندرية 218 درجة.

محافظة كفر الشيخ 222 درجة.

محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة المنوفية 225 درجة.

محافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة المنيا 213 درجة.

محافظة أسيوط 224 درجة.

محافظة سوهاج 223 درجة.

محافظة الأقصر 199 درجة.

محافظة أسوان 208 درجة.

محافظة قنا 208 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

محافظة شمال سيناء 225 درجة.

شروط مدارس التمريض العسكري

تم ذلك وفقا لمجموعة من الشروط المحددة من قبل مدارس التمريض العسكري، منها: