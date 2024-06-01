يمكنك الآن من خلال المقال على خطوات تأشيرة الحج حج مبرور وذنب مغفور، أحصل على تأشيرة الحج بخطوات بسيطة وطريقة التسجيل في منصة “نسك” للحج والعمرة 2024، حيث يمكنك من خلال التسجيل في موقع نسك الحصول على تأشيرات الحج والعمرة، وكذلك العديد من الخدمات الأخرى المميزة والتي تسعى وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيرها للراغبين في الحج والعمرة وكذلك لكل خدمات السفر بصورة عامة.

حج مبرور وذنب مغفور أحصل على تأشيرة الحج بخطوات بسيطة 2024

ونضعكم الآن أمام كل ما يخص الحج والعمرة حج مبرور وذنب مغفور، أحصل على تأشيرة الحج بخطوات بسيطة وسهلة من خلال موقع نسك والذي يتيح لك التقديم للحصول على تأشيرة الحج والعمرة وكذلك الإستعلام عليها بعد التقديم، وللحصول على تأشيرة الحج إتبع الخطوات التالية:

اذهب الآن إلى موقع الوكالة الوطنية للحج والعمرة (نسك)، ومن ثم قم بإنشاء الملف الشخصي وأضف المرافقين.

اشترك في الخدمة الخاصة بالنشرة البريدية لتصلك جميع التحديثات الأخيرة.

تأكد من دقة المعلومات في الملف الشخصي، ثم اختر الباقة المناسبة لحجك.

أكمل العملية الخاصة بالدفع، ثم انقر على زر إصدار تأشيرة الحج.

بعد ذلك، قم بمراجعة جميع التفاصيل المتعلقة برحلة الحج، بما في ذلك معلومات رحلة الطيران، وحالة

الطلب، وإصدار التأشيرة، وبيانات المرشد أو المرافق.

خطوات التسجيل في منصة “نسك” للحج والعمرة

فبعد أن تحصلنا معا على طريقة الحصول على كلمة حج مبرور وذنب مغفور، أحصل على تأشيرة الحج بخطوات بسيطة، ننتقل بكم الآن إلى طريقة التسجيل في منصة “نسك” للحج والعمرة 2024 نخط لكم من خلال العبارات التالية كل ما يخص خطوات التسجيل في منصة “نسك” للحج والعمرة للحصول على تأشيرة الحج والعمرة من خلال إتباعك للخطوات التالية: