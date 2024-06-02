الحق العرض توفير حتى 530 ريال .. احصل هاتف سامسونج جالكسي إي 54 مع عرض اكسترا السعودية 

هاتف سامسونج جالكسي A54 يمثل تجسيدا للفئة المتوسطة من الهواتف الذكية التي تسعى سامسونج من خلالها إلى تقديم تجربة متميزة للمستخدمين دون الحاجة إلى دفع أسعار باهظة كما يجمع هذا الهاتف بين الأداء الجيد والتصميم الأنيق والميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة مع شاشة Super AMOLED الرائعة ومعالج قوي وكاميرات متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى بطارية كبيرة حيث يقدم جالكسي A54 توازنا مثاليا بين الجودة والسعر.

عرض اكسترا السعودية على جوال Samsung Galaxy A54

يمكنك الآن الحصول على هاتف Samsung Galaxy A54 بخصم يصل إلى 500 ريال سعودي من شركة اكسترا السعر الأصلي للهاتف هو 1620 ريال سعودي ولكن مع العرض الحالي يمكنك شراؤه بسعر 1119 ريال سعودي فقط تستمر عروض شركة اكسترا لمدة أسبوع كامل بدءا من اليوم.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

الشاشة 6.5 بوصة Super AMOLED بدقة FHD+

المعالج Exynos 1380

الذاكرة 6/8 جيجابايت RAM و128/256 جيجابايت تخزين داخلي

الكاميرا الخلفية تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل رئيسية، 12 ميجابكسل زاوية واسعة، 5 ميجابكسل ماكرو

الكاميرا الأمامية تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل

البطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 وات

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67

مميزات هاتف Samsung Galaxy A54

هاتف سامسونج جالكسي A54 هو أحد الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة التي تقدمها سامسونج والذي يجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب إليك بعض المواصفات والميزات الرئيسية لهذا الهاتف:

شاشة Super AMOLED تقدم ألوانا زاهية وتجربة مشاهدة ممتازة.

توفر كاميرات الهاتف أداءً جيدا في مختلف ظروف التصوير.

بطارية كبيرة تضمن لك استخداما طويلا بدون الحاجة لشحن متكرر.

معالج قوي يكفي لتشغيل معظم التطبيقات والألعاب بسلاسة.

يتيح لك الاتصال بشبكات الجيل الخامس للحصول على سرعات إنترنت أعلى.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A54