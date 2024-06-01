أمك دعيتلك وأبواب السما مفتوحة 😍 .. بمناسبة عيد الأضحى حقيقة زيادة رواتب الموظفين 1000 جنية

يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الاخيرة الماضية عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين 1000 جنية حيث لم تعلن وزارة المالية المصرية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن زيادات جديدة على رواتب الموظفين وقد تم زيادة رواتب جميع العاملين خلال الاشهر الاخيرة الماضية مع رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالقطاع الحكومي حيث وصل الحد الأدني للأجور إلي 6000 جنيهًا للدرجة الوظيفية السادسة وتختلف قيمة الحد الادني للأجور حسب الدرجة الوظيفية ن وخلال السطور التالية نكشف عن حقيقة زيادة رواتب الموظفين 1000 جنية.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين 1000 جنية

نفت وزارة المالية المصرية ومجلس الوزراء المصري جميع الأخبار المتداولة حول حقيقة زيادة رواتب الموظفين 1000 جنية وأكدت أن جميع راتب شهر يونيو سيتم صرفها بدون زيادات جديدة ، حيث أن آخر زيادة تم الاعلان عنها كانت خلال شهر مارس الماضي ، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها جميع المواطنين من غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية ، كما تم تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية الحالية واقتراب عيد الأضحي المبارك ، حيث يبدأ صرف رواتب شهر يونيو يوم التاسع من شهر يونيو 2024 وتستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم 13 يونيو 2024 ومن المتوقع أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ، ومن المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى لمدة أسبوع كامل.