“كل ما يخص واتساب جي بي“ احدث اصدار من واتساب GB أهم مميزات الإصدار العملاقة

واتساب جي بي من أفضل النسخ التي تم تطويرها من واتساب العادي ليصبح برنامج الدردشة المفضل لدى الملايين الذين يستمتعون بإمكانياته الهائلة والخصائص التي لا تتوافر في تطبيقات الدردشة الأخرى، وقد تم تحديث التطبيق مؤخرا ليضاف اليه العديد من المزايا التي من المؤكد أنها ستنال إعجاب المستخدمين، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال مميزات التحديث الاخير لتطبيق واتساب جي بي وطريقة تنزيله على الهاتف.

تحميل الاصدار الجديد من واتساب جي بي

يمكنكم الاستمتاع بتطبيق واتساب جي بي بعد التحديث الأخير الذي قام به مطورو البرنامج لحل أي مشاكل يشكو منها المستخدمون ولإضافة العديد من الخصائص التي تلبي احتياجاتهم وتجعل تجربة الدردشة أكثر متعة، وفيما يلي طريقة تحميل واتساب جي بي الاصدار الجديد :

فتح متصفح جوجل وادخال اسم التطبيق GBWhatsApp في محرك البحث.

الدخول الى احد المواقع الموثوقة لتحميل التطبيق.

الضغط على ايقونة “للتنزيل” والانتظار لحظات حتى يتم تثبيت التطبيق على الهاتف.

لابد من التأكد من تفعيل خاصية “تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة” من إعدادات الهاتف.

مميزات الاصدار الجديد من واتساب جي بي

النسخة الجديدة من واتساب جي بي بعد التحديث تشتمل على العديد من المزايا الرائعة والتي سنستعرضها لكم فيما يلي :