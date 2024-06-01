قلمك في أيدك وأمتحانك في جيبك “حمل بسرعة نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024” وأضمن الامتحانات النهائية

يتبقى أيام قليلة جدا وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لذلك تزايدت عملية البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب في الثانوية العامة في مصر عن نماذج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وعن موعد بدء الامتحانات حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصريه قامت بالإعلان عن ذلك ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل الأمر من خلال متابعة هذا المقال.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن إمكانية استطلاع جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 ويمكن أيضا استقبال النموذج على هيئة ملف pdf حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من كسر الرهبة التي تسمى بتحديد المصير الامتحانات الترم الثاني من الثانوية العامة لعام 2024 ويمكنكم الدخول مباشرة عبر رابط الاستعلام عن نماذج امتحانات الثانوية العامة عن طريق النقر هنا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أكثر ما يشغل أولياء الأمور والطلاب في هذه الفترة هو موعد بدء امتحانات الثانوية العامة حيث أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قامت بالاعلان انه سوف يتم عقد أول امتحان للطلاب والطالبات في الثانوية العامة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو لعام 2024 على جميع المواد الغير مضافة للمجموعة وبعدها مباشرة سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة المضافة إلى المجموعة حيث ان الامتحان الخاص بالثانوية العامة يتضمن اسئله اختياريه تصل الى 85% من مجموعة الأسئلة التي سوف يتم عقدها في امتحانات الثانوية العامة.