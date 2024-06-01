اعرف نتيجتك.. موعد شهاده الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظه البحيره بالاسم ورقم الجلوس

نقلت مصادر رسمية نفي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم السبت في محافظة البحيرة، وأشارت تلك المصادر إلى استمرار أعمال المراجعة النهائية والرصد لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة وتأنٍ، سيكون موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في محافظة البحيرة للعام الدراسي 2024 في الساعات القليلة القادمة، حيث يتم الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق بعناية لضمان صدور نتائج دقيقة وموثوقة.

شهاده الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظه البحيره

تواصل أعمال كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، حيث قام وكيل وزارة التعليم بالبحيرة بمتابعة عمليات التصحيح في لجنة النظام والمراقبة بقطاع مركز كفر الدوار، وبالإضافة إلى ذلك، تم متابعة أعمال التصحيح في لجنة النظام والمراقبة بقطاع بندر كفر الدوار، هذه الجهود تأتي في إطار توفير بيئة امتحانيه عادلة وموثوقة لجميع الطلاب، بهدف ضمان نجاحهم وتقدمهم التعليمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم

بعد تصديق الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، لنتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في الدور الأول، يمكنك الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا، يجب تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية في محافظة البحيرة، أو من خلال موقع نتيجة نت.

ثانيا يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

ثم، يتم النقر على زر عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024

نعرض فيما يلي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، في الفصل الدراسي الأول والثاني، حيث إن إجمالي الدرجات في نهاية العام هو 280 درجة، وتكون الحد الأدنى للنجاح 140 درجة، موزعة بالتساوي بين كل فصل دراسي، تم توزيع درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة، وكذلك توزيع درجات الفصل الثاني.