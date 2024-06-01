اشحن والعب مع أصحابك.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل على الهاتف

حققت لعبة ببجي موبايل شهرة واسعة ونجاح كبير منذ أن تم إطلاق الإصدار الأول منها، ويعود ذلك النجاح الكبير إلى أن اللعبة سهلة التحميل على الهاتف الذكي سواء كان آيفون أو أندرويد، بالإضافة إلى الأحداث المثيرة والشيقة التي تحدث في داخل اللعبة، وتحرص دائماً الشركة المطورة لها على إضافة التحسينات إلى اللعبة، ومن تلك التحسينات التي أضيفت هي العملة الافتراضية الشدات التي أتاحت للاعبين إمكانية شراء الأسلحة والذخيرة والملابس، وفي هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن لمستخدمين شحن شدات ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل على الهاتف

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها إحداها شحن الشدات، ولكن تعد الطريقة الموضحة في الخطوات التالية هي الأسهل:

يقوم مستخدم ببجي موبايل بزيارة موقع ميداس باي الإلكتروني.

ثم يدخل البيانات الخاصة بحسابه حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

بعد ذلك يضغط على أيقونة شحن الشدات.

من ثم يقوم بتحديد عدد الشدات الذي يود شحنها والعمل التي سيدفع بها وطريقة الدفع المتاحة له.

ثم يقوم بالضغط على خانة شحن وعلى الفور سوف تصل رسالة إلى حساب اللاعب بنجاح عملية شحن الشدات.

خطوات تشغيل لعبة ببجي موبايل

يمكن للذين يرغبون في الاستمتاع بلعبة ببجي ولا يعلمون كيفية تشغيلها، ما عليهم إلا إتباع الخطوات التالية: