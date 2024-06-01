استعلم عن الوجبة الأخيرة.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لعموم محافظات العراق عبر منصة مظلتي

يتضاعف البحث المتكرر عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من قبل المواطنين المتقدمين للحصول عليها، حيث تعتبر تلك الوجبة من أكثر الوجبات التي تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للإعلان عن اسماء المقبولين فيها قريباً، فالوجبة تأخرت بشكل كبير بسبب كثرة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين التي هم ضمن الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً عن أخر الأخبار الخاصة بهذا الأمر.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الوجبة الأخيرة والسابعة من الرعاية الاجتماعية أثارت الجدل الواسع في الشارع العراقي، وهذا بعد تأخر الإعلان عن باقي الوجبات الماضية، حيث يترقب الجميع الوجبة بفارغ الصبر ويتأمل المتقدمين صرفها قريباً قبل أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا لشراء كل ما يحتاجون لهم من مستلزمات، ويتم الاستعلام عن كشوفات المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية بالخطوات التالية:

التوجه المباشر إلي منصة مظلتي الإلكترونية.

يتم الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة التي تود الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على كلمة بحث.

كما يمكن تنزيل الكشوفات بملف pdf والبحث عن اسمك فيها.

موعد نزول الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على قرب الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على الوجبة الأخيرة، بالإضافة إلى انتهاء توفير المبالغ المستحقة للمواطنين، وبمجرد الانتهاء من كل تلك المهام ستعلن قوائم المقبولين عبر منصة مظلتي والتي يسهل على الجميع الدخول عليها للاستعلام عن المشمولين بالوجبة.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية