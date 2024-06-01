موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو في السعودية 1445

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، كما يهدف هذا البرنامج إلى توفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن خلال تلك المقال ، سوف نقوم الآن بتوفير كافة التفاصيل حول برنامج الضمان الاجتماعي المطور، بما في ذلك شروط الاستحقاق، كيفية التقديم، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2024، وطرق الاستعلام عن الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستحقاق للحصول على الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

الدخل: يجب أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من الحد الأدنى للمعيشة الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القدرة على العمل: يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل أو يعاني من إعاقة.

الزواج: يجب أن لا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

موعد صرف دفعة الضمان الاجتماعي

يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي، بالنسبة لشهر يونيو 2024، تم صرف الدفعة يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2024.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

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