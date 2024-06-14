“منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، تقدم الحكومة التونسية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية منحة مالية قدرها ثلاثمائة دينار للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يكفي دخلهم لتوفير متطلباتهم الأساسية لعيش حياة كريمة دون أعباء أو ضغوط، وبالفعل أصبح الآلاف يستفيدون من هذا الدعم ويتقدم آخرون للحصول عليه، وقد وضعت الوزارة بعض الشروط لضمان إيصال الدعم لمستحقيه كما وفرت آلية للتقديم على المنحة الكترونيا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في المنحة.
التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس
للتيسير على المواطنين وعدم إهدار وقتهم وجهدهم في التوجه الى مكاتب الشؤون للتقديم على المنحة واتباع العديد من الإجراءات الطويلة والمرهقة أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية التقديم على المنحة عبر الانترنت باتباع عدد من الخطوات البسيطة، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس:
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من قائمة “الخدمات ” قم باختيار منحة 300 دينار.
- قم بتعبئة استمارة الطلب عبر ادخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.
- ارفق المستندات اللازمة للتسجيل ثم اضغط على “تقديم الطلب”.
- بعدها تقوم الجهات المختصة ببحث الطلب ثم الرد عليه بالقبول أو الرفض.
شروط استحقاق منحة 300 دينار 2024 تونس
للاستفادة من منحة ال 300 دينار لابد من أن تنطبق على المتقدم الشروط المطلوبة والتي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية، واليكم الآن شروط منحة 300 دينار 2024 تونس :
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية ومقيم داخل الأراضي التونسية.
- أن يكون لا يملك وظيفة أو دخل شهري ثابت.
- ألا يزيد دخل المتقدم عن 180 دينار شهريا.
- أن يكون غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.