“منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس فوري والشروط اللازمة social.gov.tn

منحة 300 دينار 2024 تونس، تقدم الحكومة التونسية عبر وزارة الشؤون الاجتماعية منحة مالية قدرها ثلاثمائة دينار للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يكفي دخلهم لتوفير متطلباتهم الأساسية لعيش حياة كريمة دون أعباء أو ضغوط، وبالفعل أصبح الآلاف يستفيدون من هذا الدعم ويتقدم آخرون للحصول عليه، وقد وضعت الوزارة بعض الشروط لضمان إيصال الدعم لمستحقيه كما وفرت آلية للتقديم على المنحة الكترونيا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال الشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في المنحة.