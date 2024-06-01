“spa.gov.iq/umbrella“ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق منصة مظلتي 

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والذي هو عبارة عن دعم مجاني تقدمه الحكومات في العراق تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وتستهدف منه الحكومة الأفراد أصحاب الدخول الشهرية المنخفضة أو الذين ليس لهم دخل شهري ثابت من الأساس، حيث تسعى الحكومة من تخفيف الأعباء على هؤلاء الأفراد ومساعدتهم على تلبية الاحتياجات اليومية الهامة، وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الاستعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية وموعد صرف الدعم لهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة الشئون الاجتماعية عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في وقت قريب جداً، بعد أن يتم الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة من قبل الأفراد للحصول على الوجبة الحالية، والذي سوف تحصل بعده الوزارة على الميزانية المطلوبة للدعم، ومن ثم يبدأ على الفور صرف المنحة إلى المقبولين فيها، وأيضاً سوف يتمكن المشتركين في المنحة من معرفة قبولهم لتلقي الدعم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المنحة بشكل إلكتروني، من خلال إتباع الخطوات الآتية: