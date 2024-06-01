“mof.gov.iq” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين تحدد موعد صرف الرواتب لشهر يونيو وخطوات الاستعلام عن الراتب

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“mof.gov.iq” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين تحدد موعد صرف الرواتب لشهر يونيو وخطوات الاستعلام عن الراتب
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
  • الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا.
  • تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
  • الضغط على خدمة الاستعلام عن الرواتب.
  • ادخال المعلومات اللازمة لاستكمال عملية الاستعلام.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Mahmoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“غرامتك هـــنا” الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 في العراق وطرق السداد عبر ur.gov.iq
إنضم لقناتنا على تيليجرام