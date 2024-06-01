“mof.gov.iq” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين تحدد موعد صرف الرواتب لشهر يونيو وخطوات الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، تولي الحكومة العراقية اهتماما خاص بالمتقاعدين الذين عملوا لسنوات طويلة بالمؤسسات الحكومية وبذلوا جهدا كبيرا لخدمة المواطنين ورفعة شأن الدولة والمساعدة على نهضتها، وبسبب اعتماد أغلب هذه الفئة بشكل أساسي على راتب التقاعد ترغب الحكومة بأن يكون هذا الدخل كافي لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم وأسرهم لذا قررت رفع رواتب التقاعد لإعاناتهم في ظل موجة الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل الزيادة الأخيرة لرواتب المتقاعدين وكيفية الاستعلام عن الرواتب.
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
من المقرر أن يتم صرف رواتب التقاعد مشتملة على الزيادة الأخيرة في يوم الأول من شهر يونيو 2024 وهو الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين الا في حالة موافقته ليوم عطلة رسمية حسنها يتم تأجيل الصرف حتى بداية أيام العمل الرسمية، وقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن قرار الزيادة الأخير سيطبق فقط على المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار شهريا وبالتالي لن يستفيد منها من تتعدى رواتبهم المليون دينار، وستصل قيمة الزيادة الى مائة الف دينار عراقي.
رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
الحصول على رواتب التقاعد يتطلب توافر عدد من الشروط في الشخص ليستفيد من الراتب ومن أهم هذه الشروط الجنسية العراقية وقضاء سنوات الخدمة كاملة بما لا يقل عن عشرين عاما وأن يكون مسجل في هيئة التقاعد، ولمعرفة إذا كنت تستفيد من راتب التقاعد وقيمة راتبك بعد الزيادة يمكنك اتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية من هنا.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- الضغط على خدمة الاستعلام عن الرواتب.
- ادخال المعلومات اللازمة لاستكمال عملية الاستعلام.