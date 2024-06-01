“mof.gov.iq” وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين تحدد موعد صرف الرواتب لشهر يونيو وخطوات الاستعلام عن الراتب

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

من المقرر أن يتم صرف رواتب التقاعد مشتملة على الزيادة الأخيرة في يوم الأول من شهر يونيو 2024 وهو الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين الا في حالة موافقته ليوم عطلة رسمية حسنها يتم تأجيل الصرف حتى بداية أيام العمل الرسمية، وقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن أن قرار الزيادة الأخير سيطبق فقط على المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار شهريا وبالتالي لن يستفيد منها من تتعدى رواتبهم المليون دينار، وستصل قيمة الزيادة الى مائة الف دينار عراقي.