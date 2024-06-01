الآن LiNK بوابة الأزهر الشريف.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من أهم النتائج المرتقبة خلال الفترة المقبلة، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر بشأن النتيجة، حيث تعتبر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية من أهم النتائج في مراحل التعليم الأساسي والتي تؤهل الطلاب للدخول لمرحلة التعليم الإعدادي، وبشأن النتيجة فمازالت حتى تلك اللحظة قيد التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ومن المقرر أن تعلن الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية معاً، وخلال هذه السطور سوف نوافيكم أخر المستجدات الخاصة بهذا الأمر فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

يزداد البحث المتكرر عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن النتيجة ستعلن قريباً جداً بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وستعتمد النتيجة رسمياً من قبل شيخ الأزهر وستعلن عن بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، حتى يمكن للطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة من البيت دون الحاجة للنزول إلى المعاهد الأزهرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2024

وجهت مشيخة الأزهر الشريف حالياً توجيهاتها إلي اللجان المكلفة بأعمال التصحيح والمراجعة بسرعة الانتهاء من كل المهام سريعاً، وهذا حتى تعلن النتيجة في أقرب وقت أمام الطلاب، بالإضافة إلى تعليماتها لاتباع الدقة والشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات، ويمكن الآن استخراج النتيجة في حين الإعلان عنها بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالخطوات التالية: