“استعلم هســـّه epedu.gov.iq/verify“ الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الصف السادس في عموم العراق

نتائج السادس ابتدائي الصف السادس، يشعر الكثير من أولياء الأمور بالقلق والترقب حيال نتائج الصف السادس الابتدائي التي أوشكت على الظهور في كافة المحافظات العراقية، وتعد هذه المرحلة فاصلة في حياة كل طالب يتمنى أن يجتازها بنجاح ليستعد لمرحلة أخرى أكثر صعوبة وأهمية وهي المرحلة الاعدادية وقد تم الإعلان عن ظهور النتيجة ببعض المحافظات وينتظر الآخرون ظهور نتيجتهم بفارغ الصبر، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس ورابط الدخول.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الصف السادس في عموم العراق

ينتظر آلاف الطلاب بنهاية المرحلة الابتدائية في العراق حصد ثمار جهدهم طوال العام والفرجة بنجاحهم ليقضوا عطلة صيف مريحة وممتعة يلتقطون خلالها أنفاسهم قبل بداية عام دراسي جديد عليهم فيه بذل مزيد من الجهد والكد، وازدادات التساؤلات في الأيام الأخيرة عن نتائج الصف السادس الابتدائي بمحافظة البصرة حيث لم تظهر حتى الآن على الرغم من ظهورها في محافظات أخرى، وقد طمأنت وزارة التعليم الجميع بأن النتائج في مرحلتها النهائية قبل الإعلان عن نزولها رسميا على الموقع الالكتروني للوزارة وللاطلاع عليها فور ظهورها كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية :

الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التعليم العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية قم بالانتقال الى خدمات الطلاب.

من بين الخدمات المتاحة اضغط على “نتائج الامتحانات”.

ثم حدد المرحلة التي تريد الاستعلام عنها وهي انتائج السادس ابتدائي.

حدد الدور الاول، ثم ادخل البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم الجلوس واضغط على “استعلام”.

الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي الصف السادس

يمكنكم الاطلاع على نتائج السادس ابتدائي من خلال موقع نتائجنا وذلك على النحو التالي :