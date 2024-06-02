هل هذا معقول؟! إصلاح كسر شاشة الموبايل بمعجون الأسنان

كثيرا ما تتعرض شاشات الهواتف المحمول إلى الكسور والخدوش والتي تتسبب في حزن كبير لأصحاب ذلك الهاتف، ورأينا مؤخراً انتشار الكثير من الوصفات التي تدعى أنها قادرة على إصلاح تلك الكسور أبرزها معجون الاسنان، مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عن حقيقة ذلك الموضوع، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن حقيقة إصلاح شاشة موبايلك من كل الخدوش والكسور بمعجون الأسنان.

حقيقة إصلاح شاشة موبايلك من كل الخدوش والكسور

سوف نعرض لكم فيما يلي حقيقة إصلاح كسور شاشات الهواتف بمعجون الأسنان، حقيقة ذلك الخبر جاءت بسبب احتواء بعض أنواع معجون الأسنان على كاشطة لبعض خدوش شاشات الهواتف المحمولة بالفعل.

حيث يتثنى لبعض تلك الأنواع بالفعل القضاء على بعض الخدوش البسيطة ولكن بالطبع لا تستطيع إصلاح الكسور البارزة، ولأن ليس هناك ما يثبت علميا حقيقة ذلك الخبر أو إمكانية معجون الأسنان في إصلاح كسور الشاشات، فقد يؤدي ذلك الفعل إلى زيادة الأمر سوء.

وذلك لأن شاشة الهاتف تتكون من طبقة الزجاج الخارجية، وكذلك طبقة من LCD، مما يجعل تأثير معجون الأسنان يؤثر سلباً على ذلك.

تأثير معجون الأسنان على الشاشة المكسورة

كما ثبت علميا أيضاً أن الكثير من أنواع معجون الأسنان المختلفة تحتوي على مواد كيميائية، وفي حالة استخدام تلك المعجون على الشاشة سوف يؤثر سلباً على المكونات الداخلية للشاشة والهاتف كله.

لذا ينصح الخبراء والمختصون أن في حالة تعرض شاشة الهاتف المحمول إلى أي كسر أو خدش عليك بالتوجه إلى إحدى مراكز الصيانة المعتمدة، كذلك أيضاً ينصح بتوخي الحذر من تعرضها للصدمات أو الوقوع وذلك بالحفاظ عليها من أيدي الأطفال أو تركها دون حماية.

ولا سيما يوجد الكثير من أنواع الحماية لشاشات الهواتف المحمولة أبرزها الجوارب الأمامية، وأيضا اسكرينات الحماية، وهناك أنواع عديدة ومختلفة تناسب جميع أنواع الهواتف الذكية المحمولة يمكنك استخدام أيا منها.

كما عليك أيضاً بالحفاظ على الشاشة نظيفة وذلك بالحرص على تنظيفها بمناديل قطنية بشكل مستمر وذلك للحفاظ على جودتها.