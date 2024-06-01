ادفع مخالفاتك من بيتك! إليك طريقة سريعة للاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني عبر الإنترنت 2024!

يعاني معظم قائدي السيارات في الوقت الراهن من تراكم المخالفات المرورية وبالتالي ينتج عن ذلك تزايد الغرامات المالية على المخالفين، لذلك تمكنت الهيئة العامة للمرور من تسهيل سداد الغرامات عبر المنصة الإلكترونية أور وذلك لتقليل الوقت والجهد المبذول في زيارة المؤسسات الحكومية، وجدير بالذكر أن هذا الموقع يتيح لأصحاب السيارات الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بالسيارة من بينها قيمة الغرامات المتراكمة عليهم.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني لعام 2024

وفرت الإدارة العامة للمرور الخطوات المتبعة على منصة أور من أجل الاستعلام بسهولة على المخالفات والغرامات التي وقعت على قائد المركبة، حيث يتم اتباع الآتي:

أولًا توجه مباشرة إلى زيارة منصة أور الرسمية التابعة إلى الهيئة العامة للمرور من هنا.

بعد ذلك اختر أيقونة تسجيل الدخول حتى تتمكن من إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وعليه أدرج جميع معلومات السيارة بدقة في الحقول المعدة لذلك وأبرزها الرقم الألماني.

وبناء على تنفيذ الخطوات السابقة انقر على زر استعلام.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل وعرض تفاصيل الغرامة الموقعة على السيارة.

اختر الوسيلة التي تناسبك في سداد الغرامة.

أخيرًا اختر تسديد الغرامة المالية ثم بعد ذلك حدد على خيار المراجعة النهائية.

شروط سداد الغرامات المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور بعض الضوابط التي على أساسها يتم دفع مخالفات السيارة، لذلك فقد أكدت على ضرورة الالتزام بالآتي: