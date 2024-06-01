هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية؟ إليك ما تحتاج معرفته عن التطورات الأخيرة!

انتشر الأيام القليلة السابقة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي خبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يرغبون معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا هذا إلى جانب العديد من المعلومات الأخرى.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توضيح حقيقة خبر إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 الذي انتشر الفترة السابقة على الكثير من المنصات الالكترونية، حيث أكدت الوزارة أن هذا الخبر من الأخبار الصحيحة التي سوف يترتب عليها العديد من الامتيازات لكل من أصحاب العمل والمقيمين والتي من بينها ما يلي:

تتيح للعمالة المقيمة داخل الأراضي السعودية إمكانية الانتقال للعمل من شركة لشركة أخرى بكل سهولة.

تتيح للعمالة المقيمة إمكانية مزاولة عمل لحسابها الشخصي دون الحاجة إلى وجود كفيل.

إمكانية سفر العماله المقيمة لاي مكان خارج الأراضي السعودية بكل سهولة.

تحسين بيئة العمل داخل نطاق الشركات السعودية.

مميزات إلغاء الكفاله في السعودية

تتمثل أبرز مميزات إلغاء الكفاله في السعودية في كل من الاتي: