“من مصرف الرافدين زيادة 700.000 دينار“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، تحرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم وذلك عبر العديد من برامج الدعم وإصدار قرارات هامة في صالح المواطن، ومؤخرا قرر مجلس الوزراء رفع رواتب المتقاعدين لتحسين مستوى دخلهم وإعاناتهم على التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة، وردا على التساؤلات الكثيرة المطروحة عن تفاصيل القرار سنستعرض لكم اليوم من خلال مقالنا التالي معلومات عن الزيادة الأخيرة وطريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وفقا لبيان وزارة المالية العراقية عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين سيتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة يوم الصرف ليوم أجازة رسمي سيتم تأجيل الموعد ليوم أو يومين حتى عودة مؤسسات الدولة للعمل، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى مائتي الف دينار، وبناء عليه سيتغير الحد الأدنى للرواتب من خمسمائة الف دينار ليكون سبعمائة الف دينار، وستتغير نسبة الزيادة لكل شخص حسب درجته الوظيفية وقيمة راتبه الأساسي.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
وتتيح وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن الرواتب عبر موقعها الالكتروني الرسمي وبالتالي يمكن لأي شخص يستفيد من راتب التقاعد معرفة قيمة راتبه بعد قرار الزيادة الأخير، كما يستطيع التعرف على موعد صرف راتبه وأي تفاصيل أخرى، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :
- الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية عبر الضغط على هذا الرابط.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.
- من الخدمات الالكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل صحيح ودقيق.
- بعد الانتهاء اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك كل تفاصيل الراتب المستعلم عنه.