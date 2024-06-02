“من مصرف الرافدين زيادة 700.000 دينار“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين!!

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

وفقا لبيان وزارة المالية العراقية عن قرار زيادة رواتب المتقاعدين سيتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة يوم الصرف ليوم أجازة رسمي سيتم تأجيل الموعد ليوم أو يومين حتى عودة مؤسسات الدولة للعمل، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة الى مائتي الف دينار، وبناء عليه سيتغير الحد الأدنى للرواتب من خمسمائة الف دينار ليكون سبعمائة الف دينار، وستتغير نسبة الزيادة لكل شخص حسب درجته الوظيفية وقيمة راتبه الأساسي.