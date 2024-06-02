“من مصرف الرافدين زيادة 700.000 دينار“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين!!

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“من مصرف الرافدين زيادة 700.000 دينار“ وزارة المالية العراقية تعلن عن بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين!!
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
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Mahmoud

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