موعد فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024-2025 المدارس الحكومى واللغات والأوراق المطلوبة للتقديم

مع اقتراب نهاية العام الدراسي بدأت عمليات البحث عن موعد فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024-2025، بدأت شروط التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024 تجذب اهتمام أولياء الأمور بشكل كبير أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات العديد من التعليمات الهامة المتعلقة بعملية التقديم لرياض الأطفال 2024.

وفي هذا السياق كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن جميع التفاصيل المتعلقة بتقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بما يشمل المدارس التجريبية الرسمية لغات والحكومية ويأتي هذا التنويه في ظل اقتراب موعد فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد حيث يهدف الإعلان إلى توضيح شروط التقديم للعام الدراسي 2024.

موعد فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024-2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025-2024 في المدارس الرسمية والرسمية للغات، ابتداءا من الأول من يونيو وحتى الثلاثين من يونيو المقبل، يعتبر هذا الموعد هو الموعد السنوي المعتاد للتقديم و تتيح للمتقدمين فرصة التقديم من خلال رابط مخصص على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، وفي سياق متصل حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سن التقديم لرياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية للغات حيث يبدأ من سن 4 إلى 6 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال 2024 حكومى ولغات

لتقديم طلب الالتحاق برياض الأطفال للعام 2024 هناك العديد من الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها، وتشمل:

يتطلب التقديم تقديم شهادة ميلاد مميكنة للطفل للتأكد من صحة بياناته.

يجب تقديم صور فوتوغرافية حديثة للطفل تعكس مظهره الحالي.

يتعين تقديم الشهادة الأصلية للاطلاع عليها للتحقق من صحة المستندات.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر للتحقق من هويته.

يتطلب التقديم تقديم نسخة سارية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

يتم تسجيل الرغبة بالالتحاق بالمدرسة عبر الإجراءات الإلكترونية التي يديرها مسؤول وحدة المعلومات في المدرسة.