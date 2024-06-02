صدرت الأسماء PDF؟؟.. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq في كل المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024، الآلاف من مقدمي الطلبات يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لايزال غير معروف موعد الكشف عنها، حيث لم تقوم وزارة العمل العراقية حتى الآن بالكشف عن موعد صدور كشوف المشمولين الذين سيستفيدون من راتب الرعاية الإجتماعية الذي خصصته الحكومة العراقية للفئات الاولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وإليكم طريقة الإستعلام بالخطوات.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك استخراج كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي فور أن يقوم السيد أحمد الأسدي باعتمادها، فيما تجري وزارة العمل العراقية حاليا عمليات الفحص والفرز لكافة الطلبات المقدمة على قدما وساق، وإليكم خطوات الإستعلام عن كشوف المشمولين وهي كما يلي:

يجب عليك الذهاب لمنصة مظلتي الرسمية عبر الإنترنت.

اختر أيقونة قسم هيئة الرعاية الإجتماعية.

حدد أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها.

قم بادخال بيانات مقدم الطلب مثل الإسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “بحث”.

ستظهر لك فورا الكشوف، ويمكنك تحميلها في اقل من دقيقة على جهازك.

قم بفتح الكشوف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الإجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على راتب الرعاية الإجتماعية 2024 في العراق، فهي كما يلي: