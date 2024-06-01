لانتعاش الصيف....طريقة عمل عصير الأفوكادو في المنزل بطعم لذيذ ومنعيش للغاية

أصبح الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة أمرًا بالغ الأهمية لكافة أفراد المجتمع، ويبرز عصير الأفوكادو كأحد أبرز الخيارات الصحية والمفيدة للجسم، ويتميز عصير الأفوكادو بكونه مصدرًا غنيًّا للفوائد الصحية المتنوعة، سواء للأطفال أو الكبار على حد سواء، فهو يحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما أنه يتميز بمذاق منعش وطبيعي مقارنة بالعصائر الأخرى، إن تناول كوب واحد من عصير الأفوكادو يعادل في قيمته الغذائية تناول وجبة كاملة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعتماد عليه في النظام الغذائي اليومي، خاصة في ظل وجود أطفال في المنزل في مراحل عمرية مختلفة ومن هنا تبرز أهمية إدراج هذا المشروب الصحي في قائمة المأكولات المفضلة لدى ربة المنزل

طريقة تحضير عصير الأفوكادو

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة ومتوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من السكر أو العسل (حسب التفضيل)

كوب من الحليب العادي أو اللبن أو اللبن الزبادي

الخطوات: