لانتعاش الصيف....طريقة عمل عصير الأفوكادو في المنزل بطعم لذيذ ومنعيش للغاية

أصبح الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة أمرًا بالغ الأهمية لكافة أفراد المجتمع، ويبرز عصير الأفوكادو كأحد أبرز الخيارات الصحية والمفيدة للجسم، ويتميز عصير الأفوكادو بكونه مصدرًا غنيًّا للفوائد الصحية المتنوعة، سواء للأطفال أو الكبار على حد سواء، فهو يحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كما أنه يتميز بمذاق منعش وطبيعي مقارنة بالعصائر الأخرى، إن تناول كوب واحد من عصير الأفوكادو يعادل في قيمته الغذائية تناول وجبة كاملة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاعتماد عليه في النظام الغذائي اليومي، خاصة في ظل وجود أطفال في المنزل في مراحل عمرية مختلفة ومن هنا تبرز أهمية إدراج هذا المشروب الصحي في قائمة المأكولات المفضلة لدى ربة المنزل
طريقة تحضير عصير الأفوكادو
المكونات:
- حبة أفوكادو ناضجة ومتوسطة الحجم
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
- ملعقة صغيرة من السكر أو العسل (حسب التفضيل)
- كوب من الحليب العادي أو اللبن أو اللبن الزبادي
الخطوات:
- قشر الأفوكادو وقطعه إلى نصفين، ثم أزل البذرة.
- استخدم ملعقة صغيرة لخلخلة لب الأفوكادو من القشرة وضعه في وعاء.
- أضف عصير الليمون إلى الأفوكادو المقشور لمنع تغير لون الفاكهة وتأكسدها.
- أضف السكر أو العسل حسب الذوق الشخصي إذا كنت تفضل المشروبات الحلوة.
- أضف الحليب إلى وعاء الأفوكادو والليمون واخلط جميع المكونات جيدًا.
- استخدم الخلاط لمزج المكونات حتى تتحول إلى مزيج ناعم ومتجانس.
- تذوق مزيج العصير للتحقق من استوائه، وإذا كان محتاجًا لمزيد من السكر أو العسل فأضفه وقم بالخلط مرة أخرى.
- يمكنك إضافة قطع صغيرة من الثلج للحصول على عصير أفوكادو منعش وبارد.
- أضف الزبيب أو المكسرات المفرومة كزخرفة وتزيين للعصير.