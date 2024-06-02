Curulus Osman مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية واي تي في التركيه

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة تشهد محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في البحث عنها، حيث ذاع صيت هذا المسلسل وتمكن من أن يحتل الصدارة بين المسلسلات التاريخية خلال مواسمه السابقة، وفي الموسم الخامس من هذا المسلسل يقترب المؤسس عثمان من تحقيق النصر، ويتابع المشاهدون حلقات المسلسل بكل حماس، ولهذا أصبح من أهم الأعمال التركية التاريخية التي تذاع في الفترة الأخيرة، ويحرص المشاهدين على معرفة مواعيد عرضها ونوضح لكم موعد عرض حلقاته وتردد القنوات الناقلة له على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة

يبحث الكثير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 مترجمة حيث تقوم الكثير من القنوات الفضائية بتوفير حلقاته بالترجمة العربية الفصحى، ومن أبرز هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية وقناة الدعوة الإسلامية والكثير وغيرهم، وجميع هذه القنوات مجانية وتوفر تردداتها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات وتعرض الحلقات بجودة عالية في الصوت والصورة.

كما أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تهتم بعرض حلقات هذا المسلسل التاريخي المميز، ومن أبرزها موقع عشق، من المتوقع أن تشهد الحلقة القادمة المزيد من الأحداث المثيرة بعد اكتشاف الغازي عثمان المكائد التي صنعت له وتمكنه من كشف الأعداء والانتقام منهم.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 162

نوضح في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مترجمة، وهي كما يلي:

تردد قناة إي تي في التركية

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر قمر الصناعي عرب سات