استقبل تردد قناة براعم الجديد 2024 لمتابعة أروع برامج الاطفال التعليمية الهادفة طوال اليوم

استطاعت قناة براعم الشهيرة التي تجعل اسمها مميزا بين المحطات الفضائية للأطفال على كل الأقمار الصناعية، بل وأصبحت من أهم قنوات الأطفال الغربية التي تحقق التوازن النفسي للطفل وتحرص على تقديم محتوى هادف ومميز، ويعد تردد قناة براعم الجديد 2024 شئ مهم للأسرة العربية في تلك الأوقات، وتاريخ براعم الطويل شاهد على تحقيق أعلى نسب مشاهدة للقناة من قبل جماهيرها الغفيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تردد قناة براعم الجديد 2024

جمهور القناة يبحثون عن تردد قناة براعم الجديد 2024 في شتى المواقع الإلكترونية، وتعد براعم أحد القنوات المشفرة التي تحتاج إلى دفع اشتراك شهري لمشاهدة محتواها الفريد، ويتم بث القناة على الترددات كما يلي.

تردد قناة براعم على الهوت بيرد 2024.

تردد القناة: 12558.

نوع الاستقطاب: عمودي – رأسي v.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد براعم على القمر سهيل سات 2024.

تردد القناة: 11103.

نوع الاستقطاب: عمودي – رأسي v.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح:4/3.

برامج قناة براعم للأطفال 2024

انطلقت قناة براعم للأطفال في يناير من عام 2009 وفي تلك الفترة كونت قاعدة كبيرة من الجماهير الصغيرة، التي تتراوح أعمارهم بين الثلاث سنوات والست سنوات وهي الفئة العمرية التي تخاطبها براعم، وقد حرصت إدارة القناة التي تبث من قطر على تقديم محتوى ممتاز يجمع بين الرفاهية والاستفادة والتعلم، كما يتم التركيز على القيم العربية الإسلامية التي هي أساس تربية الأطفال في الشرق الأوسط، ومن برامج وفقرات قناة براعم ما يلي.