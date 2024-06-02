925.000 دينار فوري من الرافدين.. أنبــــأء سارة من وزارة الملية لرواتب المتقاعدين

بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يونيو، وجدنا الكثير يتساءل عن زيادة 925.000 دينار فوري من الرافدين، حيث تم الإعلان من قبل وزارة المالية أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة التي تم تقريرها في آخر اجتماعاتها في بداية شهر يونيو، وتأتي هذه الزيادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل العراق في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتعاطفا من الحكومة العراقية مع مواطنيها، ومنها فقد تم التصديق على هذه الزيادة من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتشمل عدد كبير من المواطنين.

925.000 دينار فوري من الرافدين

أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين للشهر الحالي بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 925.000 دينار فوري من الرافدين، في يوم 2 من شهر حزيران، وذلك لأن يوم 1 قد وافق يوم اجازة رسمية، على أن يتم صرف هذه الرواتب وجميع المستحقات الخاصة بالموظفين لهذا الشهر من خلال مصرف الرافدين.

سلم رواتب الموظفين في العراق

قامت وزارة المالية بالإعلان عن سلم الرواتب الجديد الخاص بالموظفين العراقيين بعد تقرير زيادة 925.000 دينار فوري من الرافدين، على أن يكون بالشكل التالي:

زيادة مرتب الموظف الذي يعمل بالدرجة الأولى ليصل إلى مليون ومائة ألف دينار عراقي.

زيادة مرتب الموظف الذي يعمل بالدرجة الثامنة، ليصل راتبه بعد الزيادة إلى 819.000 دينار عراقي.

بالنسبة لموظف الدرجة التاسعة، يزيد راتبه ليصل إلى 727.500 دينار عراقي.

زيادة راتب موظف الدرجة العاشرة بنسبة 200% ليصل إلى 650.000 دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

للاستعلام عن الزيادات المقررة في سلم رواتب الموظفين في العراق يجب اتباع هذه الخطوات الآتية: