الان ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم ثاني 2024 برقم الجلوس نتيجة 3 اعدادى موقع “نتيجة نت “

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية ترم ثاني 2024، الدور الأول، فمع ازدياد عمليات البحث من قبل طلاب وطالبات محافظة الغربية للتعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2024، وظهور النتائج في عدة محافظات داخل مصر، أصبح طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية ينتظرون في حالة ترقب لمعرفة موعد إعلان النتائج في محافظتهم، و قد انتهى الطلاب من أداء الاختبارات منذ فترة قريبة، وبدأت عمليات التصحيح مباشرة بعد الانتهاء وبحسب بعض المصادر القريبة من مديرية التربية في محافظة الغربية، سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية 2024 ترم ثاني:

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الغربية أنه، تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني وتم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، مشيرا الى أنه سيتم عرض النتيجة على محافظ الاقليم من أجل المساهمة في اعتمادها، حتى يتم رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية، وفقًا للمصادر المطلعة، من المتوقع أن يتم نشر النتائج على الموقع الرسمي لمديرية التعليم في محافظة الغربية خلال الساعات الأولى من صباح غداء وعلى أقصى تقدير بحلول اخر اليوم. لذا، ينصح جميع طلاب المرحلة الإعدادية في محافظة الغربية بالتحضير والاستعداد الكامل للاستعلام عن نتائجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية2024:

من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية من خلال اتباع الخطوات التالية :