اضبط الآن تردد قناة ماجد كيدز الجديد للأطفال 2024 على نايل سات و عرب سات

يتطلع الكثير من الآباء والأمهات إلى توفير محتوى ترفيهي وتعليمي مناسب لأطفالهم، ويتوافق مع القيم الإسلامية والثقافة المجتمعية، وتبرز قناة ماجد كإحدى القنوات الرائدة في تقديم محتوى موجه للأطفال بصورة تلبي هذه الاحتياجات، وتقدم قناة ماجد مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المسلية والمفيدة، إلى جانب الأغاني والأناشيد الهادفة وتحرص القناة على التركيز على القيم الأخلاقية والدينية في إطار من الترفيه والتعليم المتوازن وبناءً على الإقبال المتزايد على هذه القناة من قبل الأسر المسلمة، سيتم في السطور التالية التعريف بتردد قناة ماجد والخطوات اللازمة لاستقبالها، لتمكين المزيد من الأطفال من الاستفادة من محتواها المتميز.

تردد قناة ماجد كيدز Majid kids

نظرًا للطلب المتزايد على محتوى القناة، تتيح إدارتها عدة خيارات لاستقبالها، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال والأسر المسلمة.

عبر القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11411 أو 12467

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل تصويب الخطأ: 3/4

جودة البث: HD ممتازة

عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11804

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل التصويب: 3/4

خطوات استقبال قناة ماجد للأطفال

للاستفادة من المحتوى المتميز الذي تقدمه قناة ماجد للأطفال، هناك خطوات بسيطة لضبط أجهزة الاستقبال وإضافة القناة: