لينك فعال… نظام نور لتقديم الصف الأول الابتدائي بالسعودية 1445-1446 واهم الشروط

نظام نور لتقديم الصف الأول الابتدائي بالسعودية 1445-1446، نظام نور الإلكتروني يعتبر أحد الأنظمة الرئيسية التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويعتبر منصة حيوية تقدم خدمات مهمة لأولياء الأمور ومن بين هذه الخدمات، يأتي تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1445 كواحد من أبرزها يتم فتح باب التقديم سنويا للطلاب الجدد الذين ينوون الالتحاق بالصف الأول، ويمكن لأولياء الأمور إتمام هذه العملية بسهولة ويسر من خلال النظام.

نظام نور لتقديم الصف الأول الابتدائي بالسعودية 1445-1446

تتم عملية التسجيل وفق الخطوات التالية:

الدخول على منصة نور التعليمية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المرتبطة بالحساب الشخصي. النقر على تبويب تسجيل الدخول للوصول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. تحديد خدمة تسجيل طالب جديد من بين الخدمات المتاحة على الموقع. إدخال رقم الهوية الوطنية لولي الأمر أو رقم الإقامة للمقيم كمعلومات هوية للتأكيد. ملء المعلومات المطلوبة حول الطالب في الحقول المخصصة لها. تقديم بيانات المدرسة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها. رفع جميع الوثائق المطلوبة لإكمال عملية التسجيل. النقر على زر إرسال الطلب لتقديم الطلب. يتم تزويد ولي الأمر برقم مرجعي للطلب وينصح بالاحتفاظ به لاستعراض حالة التسجيل لاحقا.

تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور

تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1445 يعتبر من بين المهام البسيطة التي يقوم بها ولي الأمر إلا أنه في البداية يتطلب وجود حساب شخصي له عبر منصة نور الإلكترونية، من خلال نظام نور يحصل ولي الأمر على فرصة قيمة لمتابعة تقدم أبنائهم الدراسي والتحقق من مستواهم التعليمي، يمكن الاطلاع على درجاتهم في الاختبارات والواجبات اليومية، مما يمنح فرصة للمتابعة الفعّالة والتدخل عند الحاجة هذا يساهم في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور وبالتالي يسهم في تحقيق أفضل نتائج تعليمية للطلاب.