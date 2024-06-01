“هياخد من 225 درجة”.. توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وجميع المحافظات بعدما اجتازوا المرحلة الاعدادية بنجاح وحصلوا على درجات مرتفعة، ولذا يأملون أن يساعدهم مجموعهم في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة لاستكمال مشوارهم التعليمي، ولذا سنقدم لكن خلال السطور القادمة مؤشرات القبول في تنسيق الثانوية العامة 2024.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

والآن نستعرض معا توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات وفقا لما كان بالعام الماضي، على أن تعلن كل محافظة التنسيق الخاص بها والحد الادنى للقبول في مدارس الثانوية العامة قريبا بعد أن يقوم كل الطلاب بسحب اوراقهم، واليكم الحد الادنى للقبول في الثانوية العامة 2024:

من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوي العام 2024 للقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لمحافظة القاهرة، 245 درجة كحد أدنى للمرحلة الأولى، و240 درجة للمرحلة الثانية، و200 درجة للقبول في الثانوي العام بفصول الخدمات.

توقعات تنسيق الثانوي العام 2024 في محافظة القاهرة نحو 245 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

– توقعات تنسيق الثانوي العام 2024 في محافظة الإسكندرية نحو 225 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

توقعات تنسيق الثانوي العام 2024 في محافظة الشرقية نحو 238 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

توقعات تنسيق الثانوي العام 2024 في محافظة الجيزة نحو 218 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

توقعات تنسيق الثانوي العام 2024 في محافظة المنيا نحو 230 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024